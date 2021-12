Une nouvelle formation pour s'adapter à la mixité bois-béton sur les chantiers du BTP

La nouvelle réglementation environnementale RE2020, qui entre en vigueur par phases à compter du 1er janvier 2022, fera la part belle aux matériaux biosourcés. De quoi inciter les architectes et constructeurs à s’y intéresser, notamment en mixant les différents produits. Or, « la mixité des nouveaux modes constructifs et des matériaux n’est pas prise en compte dans les formations classiques », regrette Christian Haraux, responsable du Centre Gustave Eiffel.