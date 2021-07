Une main robotique qui apprend en s'observant

Bouger et attraper sans utiliser de capteurs. Aux États-Unis, des chercheurs en ingénierie mécanique de l’université de Yale ont développé un algorithme permettant aux mains robotiques de s’observer pour apprendre leurs possibilités de mouvement et de préhension. En examinant ses déplacements, et ceux des objets qu’elle tente de saisir, la main construit progressivement un modèle de sa propre architecture, fait de joints et de liaisons virtuelles. Il lui permet ensuite de se mouvoir à l’envi.