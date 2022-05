Pratiques, sûrs et faciles à recycler, les contenants métalliques ont bien des atouts mais sont généralement incompatibles avec les étiquettes anti-vol à radiofréquence (RF) car ils absorbent les ondes émises par l’antenne, ce qui met à mal le fonctionnement du procédé. Afin d’éviter les larcins, les enseignes de la grande distribution sont obligées de placer les produits à risque dans des armoires fermées à clé, ce qui non seulement représente une contrainte pour le personnel mais peut aussi dissuader le consommateur d’acheter le produit. Checkpoint Systems dont l’activité consiste justement à développer des tags à des fins de lutte contre la démarque inconnue et pour l’identification automatique a enfin trouvé la solution. Son étiquette, baptisée Metal Label (en photo ci-dessous), est détectable par un portique, même si l’emballage est en métal. Il s’agit, selon l’entreprise, d’une première sur le marché.

Recalibrer la fréquence

« Le principe consiste à recalibrer la fréquence de l'étiquette autour des 8,2 MHz de manière à ce qu’elle puisse être détectée par l’antenne », explique Julien Thibult, responsable RFID de Checkpoint Systems, sans en dire plus sur cette technologie brevetée qui a nécessité des années de développement. Afin que l’étiquette fonctionne, le circuit qu’elle intègre a du être légèrement écarté de la surface du contenant. Il en résulte un dispositif affichant une épaisseur de 2 à 3 mm contre quelques microns pour une étiquette classique. Cette micro-révolution dans l’univers des étiquettes RF répond à une évolution importante de la démarque inconnue dans les magasins. Beaucoup d’articles en conditionnement métallique sont depuis longtemps concernés, notamment ceux qui présentent une valeur faciale importante comme les laits infantiles, certains cafés, les foies gras, le thon ou le crabe en boîte mais également des boissons énergisantes en canettes dont les prix peuvent parfois surprendre ou encore des déodorants et des crèmes pour le visage. Et puis il y a eu le Covid qui a stimulé les activités de bricolage. Les enseignes spécialisées ont subi une recrudescence de vols d’articles présentés dans des pots métalliques comme les peintures ou les vernis ou de ceux qui, bien que présentés sous blister, sont constitués de métal comme les forêts.

Des vols divisés par deux

« Nous apportons enfin une réponse à des entreprises qui n’avaient pas d’options pour se protéger », indique Julien Thibult. Les tests réalisés jusque là en Europe et aux États-Unis se sont révélés probants. La majorité des enseignes ayant pu déployer les Metal Label ont pu constater une baisse de la démarque inconnue de 50% quand l’une d’entre elles a vu, sur une période de six semaines, les vols chuter jusqu’à 85 %, sur l’une de ses lignes de produits. Les étiquettes sont proposées en format 41 x 14 mm de manière à pouvoir prendre place également sur les produits longilignes comme des maquillages. Elles sont constituées d’un liner adhésif, à coller sur le produit, et d’un corps en plastique à l’intérieur duquel est situé le circuit électronique. Comme c’est le cas sur les autres étiquettes RF, ce circuit est désactivé lors du passage en caisse. Le coût des Metal Label est de 110 euros pour mille exemplaires. Aucune modification des portiques en magasin n’est nécessaire.