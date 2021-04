Une crise de la R&D ? « En 15 ans, notre chiffre d’affaires a presque triplé », se félicitent les Instituts Carnot

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Philippe Stroppa Les instituts Carnot sont des organismes publics de recherche en pointe sur la recherche contractuelle avec les entreprises

L’Usine Nouvelle.- Après 15 ans d’instituts Carnot, avec 39 groupements de recherche labellisés aujourd’hui, quel bilan faites-vous ?

Philippe Veron.- Depuis la création du dispositif en 2006, nous avons vu une augmentation significative des actions de recherche partenariale, entre les laboratoires publics et les entreprises. Entre 15 ans, notre chiffre d’affaires – les contrats directs des entreprises vers nos labos – a presque triplé [passé de 186 millions à plus de 527 millions d’euros en 2019 ndlr]. Mais on constate aussi une amélioration de la perception et de l’accès à la recherche publique par les entreprises, ainsi qu’une ouverture parallèle des chercheurs vers le monde de l’entreprise, qui n’était pas du tout acquise. Enfin, les années ont permis l’émergence d’une communauté : le réseau Carnot, qui permet de mutualiser des thématiques et représente une masse critique de la R&D dans tous les secteurs économiques.

Alain Duprey.- Nous avons convaincu. Notre budget a été remis à niveau et doit plus que doubler sur la durée de la Loi de programmation de la recherche. Si l’on parle chiffres, les Carnot représentent 20% des effectifs publics de recherche pour un tiers des publications de rang A et plus de 1150 brevets déposés chaque année ! Ils constituent aussi 55% de la recherche partenariale. Dans ce contexte, nous visons de doubler notre chiffre d’affaires d’ici 2030 pour atteindre un milliard d’euros. Ce qui ne sera pas simple : il faudra aller chercher dans tous les labos et convaincre des chercheurs moins portés sur les applications.

Avez-vous pu estimer le retour sur investissement des entreprises partenaires ?

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]