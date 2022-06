Une autre façon d'identifier ses prochains managers de transition

Le management de transition, une solution opérationnelle, flexible et disponible immédiatement

Le management de transition est une solution clé en main permettant aux entreprises de bénéficier d'une expertise pointue dans la gestion d'opérations complexes et stratégiques. Longtemps utilisée pour la gestion de crise, les entreprises ont désormais recours à cette solution managériale pour améliorer leur compétitivité, amorcer une transformation, se développer à l’international, voire pour faire face à l'absence de décideurs. L'offre s'est ainsi étoffée, comme chez Adequancy, et de multiples domaines sont désormais couverts autour des Directions Générales, Finance, RH, Achats, Logistique, Industrie, IT…

Recourir à un manager de transition présente de nombreux avantages, notamment durant les périodes à forts enjeux. En plus de bénéficier des compétences d'un expert, celui-ci est disponible dans l'immédiat. Par ailleurs, il apporte un regard neuf et externe pour apporter un souffle nouveau à l’organisation. Enfin, de par sa posture et son savoir, le manager embarque et fédère tous les collaborateurs autour d’un projet commun.

LE MANAGEMENT DE TRANSITION, QUEL FONCTIONNEMENT ?

Le manager de transition peut exercer sous divers statuts :

Le portage salarial qui permet aux indépendants d’exercer leurs activités et de bénéficier d’un accompagnement administratif et un cadre légal.

L’entreprise individuelle (EURL, SASU, micro-entreprise).

Quel que soit le statut choisi par un manager de transition, sa place conférée au sein de l'entreprise dépendra fortement de la mission confiée et des responsabilités en découlant. Dans le cas où un manager de transition opterait pour le portage salarial, une relation serait alors instaurée entre celui-ci, la société de portage, la société de management de transition et le client. Ce dispositif est particulièrement plébiscité par les professionnels et présente divers avantages. Tout d'abord, il permet de déléguer les tâches administratives et le statut est d'autant plus sécurisant. Ce dernier permet de bénéficier d'un contrat de travail. Les régimes emploi-chômage et emploi-retraite peuvent également être cumulés et le portage salarial offre l'opportunité de conserver l'autonomie d'un indépendant.

QUAND RECOURIR AU MANAGEMENT DE TRANSITION ?

Aujourd'hui, les interventions d'un manager de transition durent entre 6 et 9 mois, voire plus. 46 % d'entre elles sont réalisées en Île-de-France et 11 % le sont dans la région Auvergne Rhône-Alpes, selon les chiffres tirés du webinar « Bilan 2021 et perspectives 2022 », animé par Anthony Baron, CEO d’Adequancy. Les entreprises ont la possibilité de recourir à ce type de solutions pour adresser de nombreux enjeux, tels que :

Piloter la croissance ou décroissance d'une société.

Optimiser la fusion ou l'acquisition d'entreprises.

Mettre en œuvre la transformation digitale, humaine et organisationnelle.

Assurer la compétitivité d'une société.

Améliorer les opérations industrielles.

Plus généralement, le manager de transition doit être en capacité de répondre aux enjeux de transformation, de rentabilité et de performance des sociétés dans lesquelles il réalisera les missions. Ces dernières, quant à elles, peuvent concerner divers domaines. Par exemple la finance, les ressources humaines ou encore le manufacturing et le commerce.

Côté rémunération, un manager de transition avait en 2021 un taux journalier moyen de 1 048 euros (source INIMA 2021). Et pour les entreprises qui seraient à la recherche d'un professionnel de ce domaine, il est possible de se tourner vers Adequancy, une plateforme de management de transition en ligne.

Adequancy, la plus grande communauté de management de transition en ligne

Adequancy est la référence digitale du management de transition. La plateforme, lancée en 2016, a pour objectif de répondre à la digitalisation des pratiques RH et de s'inscrire dans la démarche de plateformisation de l'économie. Pour répondre à ce changement de paradigme, la société a développé un réseau de 10 plateformes communautaires et spécialisées par fonction permettant d’identifier et de sélectionner ses prochains managers de transition, en top et middle management, avec une visibilité directe sur les compétences, la localisation et les honoraires. Aujourd’hui, Adequancy fédère la plus grande communauté de managers de transition en ligne soit plus de 8 300 managers de transition inscrits.

Le fonctionnement d’Adequancy

Le digital augmenté de l’humain est au cœur du modèle d’Adequancy pour proposer des parcours clients sur-mesure et sans coutures. Une équipe de Talent Manager se charge de la préqualification, de l'animation de la communauté et de l’accompagnement des managers dans leur recherche de mission.

Que le client sélectionne directement le manager sur la plateforme ou qu’il délègue sa recherche à l’équipe Adequancy, l’entreprise capitalise sur la connaissance des expertises, des savoir-être des communautés pour bénéficier d’une sélection de profils adaptée à son besoin et ses enjeux en 48 h à 72 h. Compréhension client, qualité de la sélection de profils, réactivité dans l’approche et transparence sont en effet de mises pour la référence digitale du secteur.

LES CONVICTIONS D'ADEQUANCY

Adequancy s'efforce de faire la différence avec les autres cabinets de management de transition au travers de trois convictions :

Créer une économie connectée : simplifier la mise en relation entre l’offre et la demande avec une offre digitale disponible 7j/7, 24 h/24.

Prêter attention à chacun : créer des expériences humaines uniques, déceler les besoins et les attentes et s’adapter.

Favoriser l’intelligence collective : créer des synergies entre nos parties prenantes et capitaliser sur les différences.

Contenu proposé par Adequancy