«Un scénario de coupures est possible cet hiver», prévient Alain Di Crescenzo, le président de CCI France

L'Usine Nouvelle. - La sobriété énergétique est le maître-mot de cette rentrée, Emmanuel Macron ayant annoncé un plan sur le sujet en juillet. Comment CCI France compte prendre sa part dans ce chantier ?

Alain Di Crescenzo. - Il y a d’abord le constat. Au début de l’été, environ la moitié de nos réacteurs nucléaires était en maintenance. Disons-le, un scénario de coupures d’électricité est possible pour cet hiver. Ce serait un gros coup dur pour les entreprises. Le rôle de CCI France est donc d’anticiper cette situation en les informant et en les accompagnant. Le 1er septembre, nous allons lancer un programme prioritaire, baptisé «Tous acteurs de l’économie de l’énergie», pour prendre le relais des 200000 diagnostics et 50000 accompagnements sur la transition écologique que nous avons menés jusqu’en juillet dans le cadre du plan France Relance. Les demandes sur le sujet accélèrent avec la pression sur les coûts. Or un diagnostic énergétique suffit parfois à entraîner des baisses de consommation d’électricité de 5 à 10 % ! Les travailleurs sensibilisés regardent si la lumière est éteinte avant de partir, débranchent les prises…

N’est-ce pas là une chasse au gaspillage plutôt que de la sobriété énergétique ?

