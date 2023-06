Un plan pour augmenter de 3,5 milliards d’euros par an le financement des start-up en France

Mobiliser plus de 3 milliards d’euros supplémentaires par an pour soutenir et financer les start-up, les PME innovantes et celles à forte croissance en créant au moins 200 000 emplois à l’horizon 2027. Telle est l’ambition du député Renaissance Paul Midy qui avait été missionné début 2023 par la Première ministre Elisabeth Borne pour favoriser l’investissement dans ces entreprises. Son rapport a été remis mercredi 14 juin au ministre délégué en charge de la Transition numérique, Jean-Noël Barrot.

