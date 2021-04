Un léger mieux pour l'égalité professionnelle femmes-hommes

Pour sa troisième édition, le bilan annuel de l’index d’égalité professionnelle femmes-hommes – photographie des discriminations de genre en entreprise – progresse légèrement. Plus de 70 % des entreprises de plus de 50 salariés ont publié leurs résultats au 1er mars 2021 contre 59 % l’an passé. La note moyenne passe de 84/100 à 85/100. Pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, elle grimpe à 88/100 contre 85/100.