« Un de mes rêves est de faire des crash-tests dans le metaverse », confie Luc Julia, directeur scientifique de Renault

L'Usine Nouvelle -. Vous avez rejoint Renault en 2021 en tant que directeur scientifique. C’est un poste atypique chez les constructeurs automobiles… En quoi consiste-t-il ?

Luc Julia, directeur scientifique du groupe Renault -. Cela consiste à remuer les méninges. Nous regardons quelles améliorations nous pouvons apporter dans chaque domaine. Cela va de la conception à la fabrication en passant par l’utilisation de la voiture. Pour cela, il faut avoir un recul de scientifique. Par exemple, que pourrions-nous amener de nouveau dans la robotisation ? Nous accumulons beaucoup de données grâce aux robots et certains industriels nous disent qu’ils n’en utilisent que 2,7%. Si chez nous c’est pareil, est-ce qu’il ne faut pas changer cela ?

Comment travaillez-vous avec Gilles Le Borgne, le directeur de l’ingénierie du groupe Renault ?

Lui s’occupe de la production des voitures et de l’ingénierie pure et dure. Il y a un calendrier à respecter dans la construction d’une voiture. Aujourd’hui, un véhicule demande trois à cinq ans de développement. Nous regardons si nous pouvons perturber ces cycles de développement pour essayer d’être plus rapides. C’est un apport important. Les technologies avancent très vite. Les clients veulent toujours le dernier cri.

La voiture est désormais présentée comme un smartphone sur roues. Comment travaillez-vous dans ce sens ?

