Un accord d’intéressement plus équitable chez Michelin

Les syndicats de Michelin souhaitaient une augmentation de 1 % de l’enveloppe de l’intéressement. Leur direction a fermement refusé, invoquant les augmentations de salaires accordées en 2022 et 2023 et un enjeu de compétitivité. C’est donc à enveloppe constante que les quatre organisations syndicales représentatives (CFE-CGC, CFDT, Sud et CGT) ont signé le 28 avril un accord sur l’intéressement. Il rééquilibre les sommes versées entre catégories professionnelles.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]