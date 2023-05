«Trouver des solutions, c’est dans notre mentalité», affirme le Suédois Peter Wallenberg Jr

L'Usine Nouvelle - Quel rôle jouent les fondations Wallenberg dans l’innovation et le succès de l’industrie suédoise ?

Peter Wallenberg Jr - Au départ, les fondations ont aidé les universités pour leurs bâtiments, puis elles y ont installé des équipements. Aujourd’hui, nous finançons des chercheurs. Historiquement nous avons participé à créer l’infrastructure de recherche en Suède, puis nous nous sommes concentrés sur la recherche fondamentale. Les quatre cinquièmes des dividendes des entreprises détenues par nos seize fondations sont distribués en subventions et le reste est réinvesti. La Suède est un petit pays avec des ressources limitées. Nous pensons qu’il est important que les trois mondes – académique, politique et business – collaborent pour qu’elle soit compétitive sur le plan international. C’est notre principal objectif. Est-ce que cela joue dans le succès de l’industrie suédoise ? Je l’espère. Mais je crois qu’il est surtout bon pour les entreprises d’avoir des actionnaires de long terme, responsables, présents dans les mauvais comme les bons moments. Nous travaillons avec chacune de celles que nous possédons pour nous assurer de leur digitalisation, leur soutenabilité, envisager leur avenir à dix ans, identifier leurs futurs marchés et leurs exigences. C’est par ce biais que nous avons participé au succès de l’industrie suédoise.

[...]