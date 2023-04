Transparents, ces panneaux solaires remplacent les fenêtres

Transformer les fenêtres en panneaux solaires invisibles? C’est l’objectif du projet mené au sein du Laboratoire de réactivité et chimie du solide du CNRS, à Amiens (Somme), où des chercheurs ont mis au point des cellules photovoltaïques «non intrusives, complètement transparentes et incolores» à rendement élevé, dédiées aux bâtiments intelligents. Brevetées en 2020, ces cellules pourraient, à terme, équiper des surfaces vitrées de bâtiments, mais aussi nos maisons et du mobilier urbain comme les abris de bus. Le projet s’appuie sur la technologie photovoltaïque appelée «cellule à colorant», qui s’inspire de la photosynthèse naturelle.

