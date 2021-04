« Tout n’est pas relocalisable », affirme le PDG de Lacroix

PDG de Lacroix, Vincent Bedouin, 45 ans, est aussi membre du bureau exécutif du Syndicat national des entreprises de sous-traitance électronique (SNESE) et vice-président du Comité stratégique de la filière électronique. Depuis qu’il a pris en 2015 les rênes de cette ETI familiale, spécialisée dans la sous-traitance électronique et les équipements professionnels de l’Internet des objets, il œuvre pour la transformation de la filière par l’industrie 4.0 et le numérique. Son usine Symbiose d’électronique de futur, qui devrait ouvrir à la fin de 2021, est le fer de lance de son action. Au-delà du rôle de vitrine de Lacroix, il veut en faire un modèle pour toute la filière électronique. A l’occasion du lancement de son nouveau plan stratégique à cinq ans, il répond aux questions de L’Usine Nouvelle.