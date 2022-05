A partir du 14 mai, au lendemain de l'inauguration officielle, il sera enfin possible au public de monter à bord du Téléo et d'admirer Toulouse vue du ciel, avec les Pyrénées en arrière-plan, pour le tarif d'un ticket habituel de transport en commun. Une mise en service attendue de longue date. Après plusieurs années de débats, puis d'études, le chantier, finalement engagé à l'été 2019, a encore été ralenti de quelques mois par la crise sanitaire. Depuis plusieurs jours, les Toulousains pouvaient déjà voir passer au-dessus de la ville les cabines du nouveau téléphérique urbain, mais sans être autorisés à l'emprunter. La circulation se faisait à vide, dans le cadre des essais finaux de marche à blanc. « Une dernière étape indispensable pour prendre en main l'ensemble des fonctionnalités du système, des procédures de sécurité et de conduite de l'installation, avant la délivrance de l'autorisation préfectorale d'ouverture du service au grand public », expliquent les équipes de Tisséo, en charge du réseau de transports en commun de Toulouse et de son agglomération.

Le téléphérique urbain le plus long de France

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]