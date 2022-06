TotalEnergies se lance dans la simulation du stockage du CO2 sous terre

Difficile de visualiser ce qui se passe dans le sous-sol. C’est pourtant l’objectif de TotalEnergies, qui va travailler avec l’Inria pour développer des technologies de modélisation ultra-complexes afin de mieux connaître le comportement du dioxyde de carbone stocké sous terre.

« À partir de l’image numérique d’une cavité dans laquelle est injecté du CO2, nous simulons l’évolution du panache de gaz et la déformation géomécanique de la cavité. L’enregistrement de données sismiques permet de vérifier son intégrité dans le temps », détaille Henri Calandra, chargé du projet chez TotalEnergies.

Ses experts et ceux de l’institut de recherche numérique devront réussir à tirer des informations fiables à partir de faibles indices sismiques – enregistrés par des capteurs déposés sur le sol et déformés par leur passage à travers des centaines de mètres de couches géologiques – et à prendre en compte des milliards de paramètres. Un défi scientifique qui vise aussi à rassurer sur le captage et stockage du CO2, pilier de la stratégie du pétrolier.

Vous lisez un article de L'Usine Nouvelle n° 3707 - Juin 2022

