Thales teste le train autonome

Thales a fait rouler Lucy sur une vingtaine de kilomètres en Allemagne, entre la gare de Neustadt, dans le Land de Rhénanie-Palatinat, et Elmstein. Ce train datant de 1994 et carburant au diesel est aussi un véritable laboratoire chargé d’innovations. À l’intérieur, des armoires avec des serveurs, des ingénieurs devant des écrans, des techniciens pour conduire le train et le laisser rouler seul sur certains segments du parcours.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]