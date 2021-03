Thales organise les mobilités internes pour préserver ses compétences

« Nos salariés et leurs compétences sont recherchés, nous devons tout faire pour ne pas perdre ces talents dont nous aurons besoin pour rebondir lorsque la crise sera passée. » Pas question, pour le DRH France du groupe Thales, Pierre Groisy, de répondre à la brutale chute d’activité de la branche aéronautique par un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Ni même de laisser ses salariés s’ennuyer et être tentés d’aller voir ailleurs. Dès juillet 2020, il a négocié un accord « pour soutenir l’emploi, l’activité et préparer l’avenir », signé le 29 janvier par les quatre organisations syndicales représentatives (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT).