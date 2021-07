[Textile made in France] L'Auvergne-Rhône-Alpes fait le pari (gagnant) de l'innovation

"L’absence de fabrication nationale de masques au printemps 2020 a sonné l’alerte de la perte de notre souveraineté industrielle", analyse Éric Boël, l’ancien président de l’Union interentreprises textiles Auvergne-Rhône-Alpes (Unitex) et PDG des Tissages de Charlieu (70 salariés, 10 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an passé). En mars 2020, l’entreprise de la Loire avait été parmi les premières à fabriquer des masques en tissu biologique. "Il faut absolument arrêter de penser que nous ne pouvons pas produire en France ce que nous consommons, insiste-il. Nous produisons déjà beaucoup de textiles techniques et de luxe, mais ce n’est pas suffisant! Nous devons aussi fabriquer du moyen de gamme. C’est la seule façon de réindustrialiser massivement notre pays et de ne plus déléguer nos émissions de CO2 à des pays bien moins performants que la France."