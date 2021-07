[Textile made in France] Comment le textile tire profit de l'intelligence artificielle

15 jours gratuits et sans engagement

Ouvrir une usine de baskets au cœur de l’Ardèche? C’est le pari audacieux de Chamatex. Pour que sa production soit compétitive, la PME recourt aux technologies de l’industrie 4.0, collecte et traitement des données en tête, en travaillant avec Siemens et la pépite de l’IA Braincube. Les lignes qu’ils développent seront robotisées et connectées, pour produire des petites séries adaptables aux envies des consommateurs.