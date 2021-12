Télétravail renforcé, strict respect des gestes barrières : ce que contient le nouveau protocole national en entreprise

Trois semaines seulement après sa précédente modification, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise (PNE) face à l’épidémie de Covid-19 a été actualisé jeudi 30 décembre 2021 par le ministère du Travail, de l'emploi et de l'insertion. Objectif : prendre en compte l’évolution de la situation sanitaire, alors qu’un «raz-de-marée» de nouveaux cas (208 000 en 24 heures) touche l’Hexagone, selon les mots d’Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, et que le variant Omicron est devenu majoritaire. Il représente 62,4% des tests de criblage, selon les données de Santé Publique France.