Télétravail, flex office... Les entreprises bouleversent leurs stratégies immobilières

À l’ancienne ! Avant la pandémie de Covid-19, la société Ricoh France (imprimantes de bureau, photocopieurs...) n’était dotée d’aucune mesure de télétravail. Depuis l’été 2020, ses 2 700 collaborateurs ont la possibilité de travailler à distance de deux à trois jours par semaine. « Cette révolution organisationnelle a entraîné, de manière mécanique, une modification de notre stratégie immobilière. En région, nous sommes passés de 32 agences à 11, soit une diminution de notre surface de 24 000 à 10 000 m2. Idem pour notre siège social de Rungis, en région parisienne, où nous occupons 6 400 m2, contre 14 000 m2 auparavant », explique Éric Baudart, le directeur des opérations de l’entreprise, qui rappelle que ces mètres carrés « rendus » aux bailleurs, vont permettre de réaliser plus de 5 millions d’euros d’économies par an. « Cette nouvelle organisation nous a permis de réinvestir dans des programmes de flex office et de showroom clients haut de gamme », se réjouit-il.

Nouvelle fluidité

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]