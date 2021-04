Télétravail, aides aux entreprises, pass sanitaire… Le plan d’Emmanuel Macron pour le déconfinement

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Capture vidéo Le président de la République Emmanuel Macron lors d'une interview.

L’exécutif dévoile son plan pour permettre « le retour à la vie normale ». Très attendu, le calendrier du déconfinement a été dévoilé jeudi 29 avril par Emmanuel Macron, en marge d’un entretien avec la presse quotidienne régionale. Réouverture des commerces, assouplissement du télétravail, usages du pass sanitaire… L’Usine Nouvelle résume les principales annonces du président de la République.

À noter : ce programme va dépendre de l’évolution de la situation sanitaire. « Les réouvertures sont conditionnées au respect de jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité », glisse l’exécutif derrière un petit astérisque. Le gouvernement pourrait décider de bloquer les réouvertures « dans les territoires où le virus circulerait trop ». Ces « freins d’urgence » s’appliqueront « dans une métropole ou un département en fonction de trois critères : le taux d’incidence qui dépasserait à nouveau 400 infections pour 100 000 habitants, une augmentation très brutale de ce taux et une menace de saturation des services de réanimation », précise Emmanuel Macron, cité par L’Est Républicain.

3 mai, feu vert aux déplacements inter-régionaux

Le couvre-feu à 19 heures et le télétravail resteront en vigueur le 3 mai. En revanche, plus besoin d’attestation pour se déplacer en journée et les restrictions seront levées sur les déplacements inter-régionaux. Les élèves reviennent progressivement dans les collèges et les lycées.

19 mai, réouverture des commerces

Le patronat a milité pour avancer la date. Finalement, les commerces pourront rouvrir à partir du 19 mai aux côtés des lieux culturels et des terrasses (six personnes par table maximum). Le couvre-feu est décalé à 21h00. Pas de changement sur le télétravail.

Concernant les aides économiques aux entreprises, elles seront maintenues en mai de la même façon qu’en avril, même pour celles qui commencent à rouvrir. « À partir du 1er juin, l’accompagnement se fera au prorata de la reprise d’activité », annonce le président qui promet « une réponse adaptée par secteur ». Le dispositif d’activité partielle est maintenu à l’identique en mai et en juin.

9 juin, télétravail assoupli et retour des salons

« Le télétravail sera assoupli à partir du 9 juin, en lien avec les partenaires sociaux au niveau des entreprises », annonce Emmanuel Macron. Un plan plus détaillé doit être présenté la semaine du 10 mai au terme de concertations. Les examens programmés en juin (bac pro, BTS, supérieur) seront maintenus. Autre changement important pour les professionnels : la réouverture des salons et foires d’exposition avec une jauge de 5 000 personnes et sur présentation du pass sanitaire.

Le pass sanitaire « ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours comme les restaurants, théâtres et cinémas, ou pour aller chez des amis. Par contre, dans des lieux où se brassent les foules, comme les stades, festivals, foires ou expositions, il serait absurde de ne pas l’utiliser », justifie le président. « Comme il en va de nos libertés publiques, le Parlement se saisira de la question. Le débat doit être ouvert. Ce pass, qui sera papier ou numérique, via l’application TousAntiCovid, permettra de montrer qu’on est vacciné ou testé négatif dans les deux jours qui précèdent », ajoute Emmanuel Macron.

30 juin, fin du couvre-feu

C’est la dernière étape présentée par l’exécutif. À partir du 30 juin, le couvre-feu sera levé, de la même manière que les jauges pour les établissements recevant du public, en fonction des situations locales. Les gestes barrières et la distanciation sociale seront maintenus.

Et après le 30 juin ?

Emmanuel Macron souhaite se rendre « dans les territoires » à partir du mois de juin « pour prendre le pouls du pays ». « Je veux, en lien avec les maires et forces vives de la Nation, inventer un deuxième temps de la relance. Il devra passer par une simplification drastique et une accélération des investissements », évoque le président.

Le président n’écarte pas la possibilité d’un nouveau confinement. « Est-ce que je peux vous dire, les yeux dans les yeux, qu’on ne sera plus jamais débordé par ce virus ? C'est impossible », déclare Emmanuel Macron dans son interview. Quelques heures après ces annonces, le ministère de la Santé confirmait d’ailleurs la détection de premiers cas de variant indien en France. « Le seul moyen d'éviter que de nouveaux variants émergent, c'est de permettre à tous les pays du monde d'aller vers une stratégie d'éradication du virus. C'est pour cela que nous sommes en train de devenir, nous, Européens, le continent leader de la production de vaccins », a assuré le chef de l’État. « Peut-être aurons-nous à vivre avec le virus pendant des années et à nous refaire vacciner chaque année », envisage-t-il.