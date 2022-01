Tandem inédit entre Safran et Engie dans une start-up de l’énergie

Ils font encore figure d’outsiders mais pourraient bientôt se tailler une place de choix dans le transport aérien. Si l’hydrogène, les carburants issus de la biomasse et l’énergie électrique sont depuis peu sous les feux de la rampe dans l’aéronautique, les carburants de synthèse restent pour le moment dans l’ombre. Mais peut-être plus pour longtemps. L’investissement conjoint entre Safran et Engie, dévoilé jeudi 20 janvier, dans la start-up allemande Ineratec prouve que cette source d’énergie, encore embryonnaire, pourrait elle aussi briller dans les prochaines années.