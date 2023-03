Systovi se dote d'une seconde ligne de production de panneaux solaires près de Nantes

Systovi a inauguré le 6 mars sa seconde ligne de fabrication de panneaux solaires de nouvelle génération à Carquefou, près de Nantes (Loire-Atlantique). Un investissement de 1,5 million d’euros portant la capacité de production annuelle à 40 MWc (mégawatts-crête) soit 100 000 panneaux. Un autre investissement d’1 million d’euros est prévu en 2023 avec l’objectif de doubler, d'ici la fin d'année, la capacité de production et d’atteindre 80 MW, soit 200 000 panneaux. Il s’agira cette fois d’un laminateur de panneaux, un four à 154° C, d’une capacité supérieure aux deux autres laminateurs déjà en place.

Production de A à Z

