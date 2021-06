Sur des chantiers, au bureau ou en télétravail, Yogist favorise le bien-être en entreprise

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Yogist En quelques minutes, les salariés peuvent détendre leurs muscles et travailler leur respiration.

Cloîtrés chez eux lors de plusieurs confinements, certains Français en ont profité pour apprendre à faire du pain, effectuer des travaux ou relire l'intégralité de l'œuvre de Proust. D'autres ont cherché à évacuer leur stress en se plongeant dans une pratique millénaire : le yoga. Selon une étude du syndicat national des professeurs de yoga publiée le 12 juin, 2,8 millions de Français auraient découvert ses bienfaits au cours de la crise sanitaire. La discipline compterait aujourd'hui près de 8 millions d'adeptes au sein de nos frontières, à raison d'au moins deux séances chaque mois.

Cet enthousiasme se répand progressivement dans le monde du travail : de plus en plus de sociétés proposent à leurs employés de participer à des cours de yoga. Mais la pratique se heurte encore souvent à de nombreux obstacles psychologiques et techniques de la part des entreprises. Certaines ont en effet du mal à dépasser le folklore et l'imaginaire qui l'entoure, un mélange de spiritualités aux contours flous, pas forcément raccord avec les objectifs très concrets d'un groupe coté.

