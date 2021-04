Supprimer les tribunaux d’arbitrage privés pour régler des litiges internationaux, une fausse bonne idée ?

Fin mars, le ministre Franck Riester a soutenu que la France « ne voulait plus de tribunaux d’arbitrage privés » dans ses futurs accords internationaux. Pourtant, ce mode de résolution des litiges constitue depuis longtemps une condition sine qua non à l’arrivée d’investisseurs étrangers. Décryptage des enjeux avec Thomas Clay, professeur à la Sorbonne et avocat au barreau de Paris, spécialisé dans l’arbitrage international.