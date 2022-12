[Succès et déboires de l’IA] Galactica et Cicero, le bibliothécaire raté et le négociateur accompli de Meta

C’est une chose de jouer aux jeux-vidéo. Créer un agrégateur de savoirs scientifiques en est une autre. Meta en sait quelque chose. En l’espace de quelques semaines, au mois de novembre, la maison-mère de Facebook s’est coup à coup ratée puis distinguée dans ces deux domaines bien distincts, en présentant deux modèles de langage : Galactica et Cicero.

Entrainé sur 48 millions d’articles scientifiques, sites internet, notes de cours et encyclopédies, le premier était voulu comme un outil aux mains des chercheurs et étudiants. A sa sortie, Galactica est présenté par l’entreprise comme capable de «résumer des papiers académiques, résoudre des problèmes mathématiques, créer des articles Wikipédia, écrire du code scientifique, annoter des molécules et plus encore». En théorie.

«Quel bazar»

[...]