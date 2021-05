Subtil équilibre pour la compétitivité chez Airbus Helicopters

15 jours gratuits et sans engagement

Sauvegarder un maximum d’emplois et de compétences, en améliorant la compétitivité des sites français pour augmenter leur plan de charge... L’accord-cadre trouvé le 8 février entre la direction d’Airbus Helicopters (20 000 salariés dans le monde) et ses trois syndicats représentatifs (Force ouvrière, CFE-CGC, CFTC) opère un subtil équilibre entre efforts et récompenses.