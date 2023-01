Stockage, transport, compression... Comment le Cetim s'attaque aux difficultés mécaniques de l’hydrogène

Un cauchemar mécanique, l’hydrogène ? « Dans le milieu, nous parlons de tue-l’amour, mais c’est ce qui en fait un challenge passionnant ! », sourit le responsable des partenariats hydrogène au Centre technique des industries mécaniques (Cetim), Jérémy Viale. Omniprésent dans les plans de transition verte, l’élément, utilisé sous forme de dihydrogène, donne pourtant du fil à retordre à ceux qui s’y frottent, en raison de l'espace qu'il nécessite comme de sa capacité à pénétrer, voire fragiliser, les matériaux qu’il côtoie.

Mais cette petite molécule, qui contient beaucoup d’énergie et peut être produite sans émettre de CO2, s'avère « incontournable pour stocker l’énergie intermittente à l’échelle industrielle et décarboner de nombreux secteurs », souligne Jérémy Viale. D’où une mobilisation générale des acteurs de la filière mécanique pour développer des solutions adaptées à son transport, son stockage et sa compression. En 2022, le Cetim a fait de cet objectif une priorité stratégique, en lui consacrant 25 millions d’euros sur 4 ans. Une somme justifiée par la complexité de « la manipulation industrielle du fluide hydrogène », dont les défis peuvent cantonner sa pertinence à certaines applications mais où « chaque verrou technologique cache des opportunités industrielles majeures », argumente l’ingénieur mécanicien.

Une chaîne de valeur à construire

