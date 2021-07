STMicroelectronics aide le chinois Unilumin à couper le fil de ses grands écrans à LED

Le fabricant franco-italien de puces STMicroelectronics et le constructeur chinois de grands afficheurs à LED Unilumin annoncent avoir travaillé ensemble au développement d’un nouvel écran recevant les données à afficher sans contact grâce à une liaison radio dans la bande des ondes millimétriques de 60 GHz. Cette solution sans fil offre l’avantage d'éliminer les câbles et connecteurs nécessaires à l’alimentation de l’écran des données à afficher avec, à la clé, des économies significatives d'assemblage et de maintenance, et des gains de fiabilité pour les clients.