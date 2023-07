Stellantis et Saft présentent une batterie «intelligente», sans onduleur ni chargeur

Et si on pouvait remplacer l'onduleur et le chargeur des batteries des véhicules électriques par une carte de conversion électronique ? La batterie nouvelle génération de Stellantis et Saft, baptisée Ibis, intègre ces fonctions au plus près des modules lithium-ion. A la clé : plus d'espace dans le véhicule et plus de fiabilité pour la batterie.