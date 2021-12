Stäubli agrandit son site de Faverges et présente sa stratégie à dix ans dans la robotique industrielle

« Notre ambition est de devenir un champion de la robotique et de s’ancrer dans les plans d’investissements et la dynamique de France 2030 », résume Christophe Coulongeat. Nommé président exécutif de la division robotique de Stäubli en janvier 2021, l’homme a profité des journées techniques du groupe, organisées du 6 au 9 décembre à la Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), pour dévoiler les grandes lignes de sa stratégie d’accélération à dix ans. Le groupe à capitaux suisses, mais dont le siège et le principal site de production sont à Faverges (Haute-Savoie), envisage une forte croissance de son activité en robotique industrielle, l’un de ses quatre marchés phares, au côte des machines de tissage et des connecteurs hydrauliques et électriques. Marque de cette montée en puissance, Stäubli prévoit d’agrandir son site historique de Faverges de moitié d’ici à 2025.