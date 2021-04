Le chômage est resté stable début 2021 en France

15 jours gratuits et sans engagement

Les aides gouvernementales parviennent encore à limiter l’impact de la crise sanitaire et économique sur l’emploi : le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité (catégorie A) est resté stable au premier trimestre 2021. En France métropolitaine, il baisse de 12 200 personnes par rapport au dernier trimestre de 2020, indiquent les chiffres publiés le 27 avril par Pôle emploi. Mais dans le même temps, le nombre des demandeurs d’emploi ayant un peu travaillé (catégorie B et C) augmente, de 17 000, semblant indiquer un passage d'une catégorie à l'autre.