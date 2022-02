Soutenue par trois industriels, dont Thales, la start-up Marvel Fusion lève 35 millions d’euros dans la fusion nucléaire

La course à la fusion nucléaire s’accélère. L’entreprise allemande Marvel Fusion a annoncé jeudi 3 février avoir levé 35 millions d’euros avec le soutien de la société de capital-risque Earlybird et de plusieurs acteurs industriels. En partenariat avec le français Thales et les allemands Siemens Energy et Trumpf, un fabricant de lasers industriels, Marvel Fusion devra lever de nombreux verrous scientifiques puis trouver un modèle économique viable pour la fusion nucléaire.