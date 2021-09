Sophie Cahen (Ganymed Robotics) : Le goût du risque

Attablée à la terrasse de l’incubateur Paris Biotech Santé, au sein de l’hôpital Cochin, Sophie Cahen, créatrice de la start-up Ganymed Robotics, parle vite et multiplie les ellipses. « Bref, c’est une longue histoire. » Une précaution qui n’empêche pas la jeune entrepreneure de 33 ans d’avoir besoin d’un certain temps pour résumer son parcours. Ultra-prestigieux et pourtant non linéaire. « Bonne en maths » au lycée, Sophie Cahen se tourne vers les sciences de l’ingénieur. En partie par agacement face aux injonctions la poussant à viser HEC parce qu’elle était une fille, se remémore-t-elle en souriant.