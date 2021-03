Sony lance un capteur d’image Cmos industriel à 128 mégapixels

Offrir un nombre accru de pixels, des performances d'imagerie à haute vitesse et contribuer à des solutions d’imagerie avancées dans le domaine des équipements industriels : tels sont les objectifs de Sony avec le lancement de son capteur d'image Cmos grand format, l’IMX661. Il mesure 56,73 mm de diagonale et offre une résolution effective d’image de 127,68 mégapixels, la plus élevée dans le secteur d’applications industrielles selon le géant japonais de l’électronique.