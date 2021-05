Faut-il un deuxième plan de relance ? Votez et donnez votre avis

Après les 100 milliards d’euros du plan de relance décidé en septembre 2020, dont 40 doivent être pris en charge par l’Europe, la question de préparer un deuxième plan est sur la table. Le sujet a été évoqué d’une manière un peu elliptique par le président de la République lui-même devant la presse quotidienne régionale où il a exprimé la nécessité « d’inventer un deuxième temps de la relance. Il devra passer par une simplification drastique et une accélération des investissements». De leur côté les économistes Jean Pisani-ferry et Olivier Blanchard ont publié une note dans la revue le Grand Continent pour proposer de nouvelles mesures de l’ordre de 50 milliards avec dès la fin de 2021 des mesures de formation et de transfert pour relancer la consommation des ménages les plus pauvres et une poursuite en 2022 pour soutenir l’appareil sanitaire, les investissements éducatifs, l’innovation de rupture, la lutte contre le changement climatique. L’OFCE (Observatoire français des conjoncture économiques) propose un soutien à la R&D pour atteindre enfin les 3% de PIB. Les députés de la majorité ne manquent pas d’idées non plus pour investir dans l'énergie et la transition verte. Mais qu’en pensent nos lecteurs ? La parole est à vous