SolarinBlue met à l’eau les premiers modules photovoltaïques d’un démonstrateur de 300 kWc à Sète

Créé en 2019 à Paris par le cofondateur de SendinBlue (marketing digital) Armand Thiberge, SolarinBlue a mis à l’eau ce vendredi 17 mars dans le port de Sète (Hérault), propriété de la région Occitanie, les deux premières unités photovoltaïques flottantes en mer d’un démonstrateur d’une puissance de 300 kWc. Ce sont les premières de France, assure Antoine Retailleau, cofondateur et directeur opérationnel. Elles s’inscrivent dans le projet Sun’Sète, soutenu par l’Ademe et labellisé par les pôles Mer Méditerranée et Derbi. «SolarinBlue y investit 2,5 millions d’euros de capitaux», indique le directeur du développement Aurélien Croq.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]