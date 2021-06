Softbank Robotics prévoit un plan social, plus de la moitié des 330 emplois en France seraient menacés

La robotique de services parviendra-t-elle à voir le jour ? Pour deux de ses plus illustres visages - les robots Nao et Pepper - et les salariés qui les développent, l’avenir s’annonce sombre. Selon un article du média en ligne Le Journal du Net, publié vendredi 11 juin, la branche française de SoftRobotics, basée à Paris, envisagerait un plan social, qui concernerait 165 postes sur environ 330 dans l’Hexagone, principalement dans les services qualité, la vente et le SAV. L'entreprise est née en 2012 du rachat par le groupe japonais Softbank de la pépite française Aldebaran Robotics, créatrice de Nao et Pepper.