Sixième ministre de l’Ecologie d'Emmanuel Macron, Christophe Béchu va devoir prendre à bras-le-corps l’urgence climatique

Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n’auront pas réussi à débaucher un véritable écologiste pour ce ministère si important. Et si Corinne Le Quéré, la présidente du Haut conseil au climat, se réjouissait lors de la présentation du quatrième rapport de l'institution, que le gouvernement ait suivi sa « recommandation numéro deux de remonter la transition écologique au niveau de Matignon », il faut reconnaître qu’après l’éphémère passage d’Amélie de Montchalin, battue aux élections législatives, la nomination de Christophe Béchu comme ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires fait grincer des dents, notamment chez Greenpeace.

