Simuler des séismes pour anticiper les dégâts

Utiliser le supercalculateur le plus puissant du monde pour simuler le tremblement de terre qui devrait toucher la Californie dans les trente prochaines années, afin de mieux comprendre, analyser et prévenir les risques. Le logiciel développé par des chercheurs l’université de Berkeley, Earthquake Simulation (­Eqsim), reproduit les risques de séisme, des ruptures de faille aux mouvements du sol en surface, et la réponse des infrastructures aux secousses, en capturant l’interaction entre les ondes sismiques et les systèmes d’infrastructure. D’où le besoin de capacités de calcul importantes. Installé au laboratoire d’Oak Ridge, Frontier est le premier supercalculateur à avoir franchi la barre de l’exascale, soit 1018 opérations par seconde.

[...]