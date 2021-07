Silina courbe en série les capteurs d'images

Courber les capteurs d’images, qui sont les yeux électroniques des satellites, smartphones, tablettes, appareils photo et caméras de sécurité pour les rapprocher de la morphologie de l’œil humain. Telle est l’innovation de la pépite française Silina, avec la promesse d’améliorer les performances tout en simplifiant l’optique, rendant les systèmes de vision plus compacts, plus légers et moins chers.