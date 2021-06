Sigfox étend son réseau d’Internet des objets à plus de 12 nouveaux pays

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Eutelsat La constellation de nano-satellites Elo, déployée par Sigfox avec Eutelsat, pour l'Internet des objets

Coup d’envoi de l’expansion de Sigfox en Asie, Afrique et Moyen-Orient. Le spécialiste français de l’Internet des objets va voir son réseau mondial 0G s’étendre à plus de 12 pays, dont l’Inde, l’Arabie saoudite, la Turquie et la Tunisie. Cette extension sera réalisée par son partenaire, l’opérateur émirati iWire. Pour la financer, iWire vient de lever 34 millions de dollars. Bpifrance apporte son soutien à l’opération avec un crédit d’achat de 25 millions de dollars.

Le réseau Sigfox couvre aujourd’hui 72 pays et une population de 1,3 milliard d’habitants dans le monde. Il représente un écosystème de 2 200 personnes dans le monde et 1 500 clients. Il connecte 18 millions d’objets transmettant plus de 71 millions de messages par jour. "C’est le seul réseau mondial d’Internet des objets, souligne auprès de L’Usine Nouvelle Jeremy Prince, le directeur général de Sigfox. Quel que soit l’endroit dans le monde, l’objet communique de la même façon, sans couture et sans barrière de frontière. C’est quelque chose d’unique dans le monde des télécoms. "

Tournant stratégique [...]