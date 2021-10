Seulement un peu plus de 200 sociétés à mission en France... Comment aller plus loin ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Hamilton de Oliveira Un rapport sur la gouvernance responsable a été remis mardi 19 octobre à Bruno Le Maire et Olivia Grégoire.

Promulguée en mai 2019, la loi Pacte se déploie surtout depuis 2020 en France. Au cours de sa première année d’existence, cette loi relative « à la croissance et la transformation des entreprises » avait surtout fait l’objet de nombreux décrets d’application. Désormais, le moment est venu pour le gouvernement de faire le point sur trois dispositifs introduits par cette loi, considérés comme les trois étages d’une même fusée : l’obligation de prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion de la société, la possibilité d’inscrire une raison d’être dans les statuts et, surtout, la qualité de société à mission. Cette dernière implique que l’entreprise se dote d’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux avec un organe de suivi et une vérification par un organisme tiers indépendant.

En mai dernier, Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, et Olivia Grégoire, la secrétaire d’Etat en charge de l’Economie sociale, solidaire et responsable, ont donc confié une mission sur la gouvernance responsable des entreprises à Brice Rocher, le PDG du groupe Rocher devenu une société à mission dès octobre 2019. Son rapport, réalisé avec la participation du Trésor, leur a été remis mardi 19 octobre à Paris. A la clé : un état des lieux de ces dispositifs et 14 propositions pour favoriser leur adoption par les entreprises et les crédibiliser.

Entre 200 et 300 sociétés à mission

Entre 200 et 300 sociétés à mission

