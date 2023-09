Seulement 11% des PME et ETI européennes s’attaquent de façon organisée à leur décarbonation

Il s’agit d’une première pour braquer les projecteurs sur ce qui reste un angle mort de la lutte contre le réchauffement climatique : l’effort de décarbonation des PME et ETI. Le fonds de capital-investissement Argos Wityu et le cabinet de conseil BCG ont dévoilé, mercredi 13 septembre, la première édition de leur baromètre sur la transition climatique de ces entreprises, après avoir interrogé en juillet 700 d’entre elles ayant un chiffre d’affaires inférieur à 1 milliard d’euros et moins de 1 000 salariés. Celles-ci sont implantées dans six pays de l’ouest de l’Europe : la France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. En avril dernier, Bpifrance avait déjà publié une étude sur le sujet en se limitant toutefois aux PME et ETI françaises.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]