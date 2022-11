[Semaine de l'industrie] L'opération séduction du vosgien Fives Cryo auprès de collégiens

Douze collégiens de 3e et de 4e ont franchi le seuil de l’usine Fives Cryo de Golbey (Vosges), près d’Epinal, mercredi 23 novembre, à l’occasion de la Semaine de l’industrie. Pour ces cinq jours de portes ouvertes, organisés localement par la Chambre du commerce et de l’industrie des Vosges, le fabricant d’échangeurs de chaleur, filiale du français Fives, a déroulé le tapis rouge aux élèves du collège Louis Armand de Golbey, mais aussi à des lycéens, des étudiants et des demandeurs d’emploi.

Face aux collégiens, parmi lesquels une majorité de jeunes filles, Sandrine Delforge, responsable des ressources humaines, attaque par une présentation dynamique. «Comment prononceriez-vous le mot Fives? Perdu les garçons, bravo les filles. On le prononce à la française, car le groupe est né il y a 200 ans dans le quartier de Lille du même nom.» La responsable RH énumère ensuite la palette de métiers présents au sein de l’entreprise : de l’infirmière au formateur, en passant par le pompier et le chef de projet.

