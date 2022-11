[Semaine de l'industrie] Ces entreprises qui font rêver les jeunes ingénieurs

Quand on demande aux jeunes ingénieurs de moins de 30 ans l’organisation qu’ils considèrent comme un bon employeur et qu’ils recommanderaient à des amis en quête d’un emploi ou d’un stage, c’est Airbus qui gagne ! La victoire du groupe dans ce palmarès 2022 réalisé par Harris Interactive pour Epoka symbolise l’attrait de l’aéronautique et du spatial pour les jeunes ingénieurs. Ces entreprises trustent sept des dix premières places, avec de belles progressions pour ArianeGroup (+ 6 par rapport à 2021) et l’Agence spatiale européenne (+ 5). L’énergie étant au centre des préoccupations, ses industriels ont la cote, sauf TotalEnergies. La rémunération et les avantages sociaux restent le critère qui incite le plus les jeunes ingénieurs à travailler dans une entreprise. Juste devant le fait d’exercer un métier qui a du sens.

Les employeurs qui ont la cote

