Scopelec sera repris par le groupe français Circet, 1 049 emplois sauvés sur 2 300

Le personnel de Scopelec n’aura finalement pas obtenu satisfaction. Le tribunal de commerce de Lyon (Rhône) a tranché, le 28 décembre, en faveur du groupe français Circet pour la reprise de l’activité et des actifs de la société et de sa filiale Setelen. Le fournisseur de services d’infrastructures télécoms, qui appartient au fonds d’investissement britannique ICG et pèse près de 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, s’est engagé à sauvegarder 1 049 emplois sur les 2 300 employés que comptent Scopelec et sa filiale. Le groupe a déjà perdu plusieurs centaines de salariés depuis un an.

Une offre «plus solide» financièrement

