[Science-friction] Sorare, une levée de fonds record qui laisse pantois

Fin septembre, la French tech a connu la levée de fonds la plus importante de son histoire, à hauteur de 580 millions d'euros. Elle profite à la licorne Sorare, qui mêle football et blockchain pour ... réinventer les cartes Panini. De quoi susciter une certaine sidération à l'heure d'une pandémie mondiale et d'une crise climatique croissante.