[Science-friction] Le technosolutionnisme à son paroxysme avec l’exploitation spatiale ?

Évaluer les probabilités de collisions entre des satellites en orbite, proposer des systèmes de propulsions pour éviter ces collisions, nettoyer l’espace des nombreux déchets… L’encombrement de l’orbite terrestre conduit de nombreuses start-up à chercher des solutions. Share My Space, Look Up Space ou encore Dark se sont lancées dans ce secteur. Les financements affluent. Encore une fois, des solutions technologiques viennent au secours d’un problème dont l’origine est humaine et qui n’est pas près de disparaître.

Un technosolutionnisme ou solutionnisme technologique qui conduit à poursuivre l’exploitation de l’espace sans s’interroger sur la sobriété. Bien au contraire. Les projets de mégas constellations pour proposer un Internet haut débit en toute circonstance et n’importe où sur Terre se multiplient. Alors même que ces constellations mettraient en danger la couche d'ozone. Il n’est pas question non plus de limiter l’exploration spatiale à la seule recherche scientifique. Un nouveau marché se dessine : l’exploitation de l’espace et ses ressources. États et sociétés privées lorgnent sur les richesses contenues sur la Lune, Mars et des astéroïdes.

Terres rares et hélium-3 dans l’espace

